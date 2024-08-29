فيكتور أوسيمين.. هل اقترب من الأهلي؟

البلاد- جدة

كشفت مصادر عن وصول المدير الرياضي بالنادي الأهلي لي كونغيرتون إلى إيطاليا؛ من أجل حسم المفاوضات مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

وكانت إدارة الأهلي قد قدمت عرضًا جديدًا للدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي؛ من أجل الحصول على خدماته في فترة التسجيل الصيفية الجارية.

ويتطلع الأهلي لتعزيز صفوفه قبل غلق باب تسجيل اللاعبين في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث ينتظر الفريق مشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في حلتها الجديدة.

ووفقًا للصحفي الموثوق “فابريزو رومانو” فإن الأهلي قدم عرضًا للاعب أوسيمين يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالعودة إلى الدوريات الأوروبية، وذلك بناءً على طلب المهاجم النيجيري.

وخسر الأهلي مباراته في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي أمس الثلاثاء على يد الفتح بهدف دون رد.