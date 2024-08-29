غداً.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر بالرياض

الرياض – هاني البشر

تشهد الرياض غداً الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤م انطلاق النسخة الأولى من منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بإشراف وزارة الرياضة؛ حيث ستحتضن الصالات الرياضية الخضراء منافسات البطولة، حتى 7 سبتمبر 2024 بمشاركة 144 لاعباً من مختلف دول العالم.

وستقام البطولة بنظام الجولات، وبنفس صيغة بطولة العالم للسنوكر؛ إذ ستكون الجولة الأولى مخصصة للمصنفين من 81 إلى 112، ضد المصنفين 113 إلى 144، وذلك في 30 أغسطس، فيما ستكون الجولة الثانية في الـ31 من أغسطس للفائزين الـ32 ضد المصنفين 49 إلى 80، وستكون الجولة الثالثة في 1 سبتمبر للفائزين الـ32 ضد المصنفين 17 إلى 48، تليها الجولة الرابعة في الـ2 من سبتمبر، التي ستكون للفائزين الـ32 ضد بعضهم البعض، كما أن الجولة الخامسة ستضم الفائزين الـ16، ضد المصنفين من 1 إلى 16 في آخر 32.

وتتضمن البطولة مشاركة نجوم عالميين، يتقدمهم بطل العالم سبع مرات؛ روني أوسوليفان، والمصنف الأول عالمياً جود ترامب، والمصنف الثاني مارك ألين، وبطل العالم كيرين ويلسون، ومارك سيلبي، وجون هيغينز، وشون ميرفي، مارك ويليامز، إلى جانب دينغ جون هوي، علاوة على مشاركة 7 من أبرز نجوم السنوكر السعوديين، وهم: زياد القباني، أيمن العمري، عبدالرؤوف صايغ، فيصل باحشوان، صالح العمودي، عبدالله العطياني، وعمر العجلاني.

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري:” نتطلع لانطلاق النسخة الأولى من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي ستُقام على أرض وطننا الحبيب، في ظل الدعم الكبير الذي تشهده رياضة الوطن من قبل القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة، حيث ننتظر مشاركة نخبة من لاعبي السنوكر العالميين وعدد من اللاعبين السعوديين الواعدين في هذه البطولة؛ ما يجعلها منصة مثالية لنجومنا المحليين لاكتساب الخبرة والتنافس على أعلى المستويات، ونتطلع بشغف لمعرفة من سيتوج بلقب النسخة الأولى من هذا الحدث التاريخي”.

يشار إلى أنّ بطولة الماسترز السعودية للسنوكر هي امتداد للمنافسات والبطولات القارية والدولية، التي تستضيفها المملكة؛ باعتبارها مركزًا وموطنًا للرياضات العالمية ومقرًا لاستقبال الرياضيين العالميين.