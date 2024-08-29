شركة MMS تجدد اتفاقيتها مع “تطبيق المطار” لرعاية البث المباشر لدوري روشن

الرياض – هاني البشر

أعلنت شركة إم بي سي ميديا سلوشنز “MMS”، الذراع التجاري لمجموعة MBC، تجديد اتفاقيتها مع مجموعة المطار السعودية، المالكة لـ “تطبيق المطار”، لرعاية البث المباشر لدوري روشن للمحترفين، عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للموسم الرياضي 2024- 2025، بعد نجاح رعاية الموسم الماضي.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة “MMS” أحمد بن عطاف الصحاف، والرئيس التنفيذي والشريك لمجموعة المطار أيمن صالح باسلامة، وذلك في حفل توقيع أُقيم في الرياض اليوم.

ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة MMS أحمد الصّحاف بتجديد الشراكة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تعزز جهود شركة إم بي سي ميديا سلوشنز المتواصلة للارتقاء بالمنظومة الرياضية، وإظهار قوة دوري روشن للمحترفين، والذي تخطت قيمته السوقية اليوم مستوى المليار دولار، مما يجعله ضمن قائمة “أعلى 10 دوريات قيمة في العالم”.

وفيما يخص عقود الرعاية، أعرب الصحاف عن سعادته بالنمو الذي تشهده عقود رعاية الدوري السعودي، حيث بلغت نسبة النمو 82.8% مقارنة بموسم 2023- 2024.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والشريك لمجموعة المطار أيمن صالح باسلامة أن تجديد اتفاقية رعاية البث المباشر لدوري روشن للمحترفين للعام الثاني على التوالي يأتي انطلاقًا من حرص المجموعة على دعم الرياضة السعودية، وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية.

وأوضح باسلامة أن وجود نجوم عالميين مثل اللاعب كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، يعكس تزايد مكانة المملكة كقوة رياضية مؤثرة في المنطقة.

وأفاد بأن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف “المطار” التسويقية، حيث ستتيح للتطبيق الوصول إلى جمهور أوسع من عشاق كرة القدم في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من الخطة الاستراتيجية للشركة، لتوسيع نطاق أعمالها، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن رعاية “تطبيق المطار” للفعاليات الرياضية، خصوصاً مباريات كرة القدم، هي خطوة مهمة ضمن الخطة الاستراتيجية للتطبيق باتجاه فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، والتي يُتوقع أن تستضيفها المملكة.