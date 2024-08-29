الرياضة

شاهد| الاتحاد يقتنص فوزاً قاتلاً على حساب التعاون

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1446 هـ      29 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

اقتنص فريق الاتحاد فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه التعاون، بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في ختام الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم التعاون أولاً بهدف حمل توقيع موسى بارو عند الدقيقة 59. وفي الدقيقة 70 أدرك الاتحاد التعادل عن طريق الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الوقت بدل الضائع وتحديدًا عند الدقيقة 90+5 خطف الاتحاد الفوز ونقاط اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح حسام عوار.

بهذه النتيجة؛ رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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