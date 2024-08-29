شاهد| الاتحاد يقتنص فوزاً قاتلاً على حساب التعاون

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
اقتنص فريق الاتحاد فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه التعاون، بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في ختام الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم التعاون أولاً بهدف حمل توقيع موسى بارو عند الدقيقة 59. وفي الدقيقة 70 أدرك الاتحاد التعادل عن طريق الفرنسي كريم بنزيما.
وفي الوقت بدل الضائع وتحديدًا عند الدقيقة 90+5 خطف الاتحاد الفوز ونقاط اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح حسام عوار.
بهذه النتيجة؛ رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط.
هدف صاروخي لا يصد ولا يرد🚀
شاهد هدف موسى بارو بصوت محمد حسين 🎙️#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_التعاون | #SSC pic.twitter.com/dc98oIiOho
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024
هدددددف!⚽
"كعب بنزيما" يعود بالاتحاد إلى المباراة ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_التعاون | #SSC pic.twitter.com/0XngpoWVSn
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024
هدددددف!⚽
هدف اتحادي من حسام عوار في آخر الدقائق من علامة الجزاء ⚽️🔥
الاتحاد 2 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_التعاون | #SSC pic.twitter.com/UJk4HkyHrb
— SSC (@ssc_sports) August 29, 2024