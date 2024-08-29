الرياضة رونالدو يتسلم جائزة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

البلاد- جدة توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، اليوم الخميس، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي الخاصة للهداف الأفضل في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وتسلم رونالدو الجائزة الخاصة بعد وصوله لقاعة “غري مالدي فورم” بإمارة موناكو، التي احتضنت مراسم قرعة مرحلة الدوري، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. وسجل رونالدو 140 هدفاً في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال 183 مباراة خاضها، بالإضافة للفوز بـ 5 ألقاب للبطولة مع ناديي مانشستر يونايتد، وريال مدريد.