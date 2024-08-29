خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية

البلاد : متابعات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، عددا من الأوامر الملكية، قضت بإنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة وإحالته للتقاعد.

كما تضمنت الأوامر، إعفاء الفريق الركن فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع، وإعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وشملت الأوامر، تعيين مطلق الازيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء وتعيينه مستشارا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة، وترقية اللواء فهد السلمان لرتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، وترقية اللواء فهد الجهني لرتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية.