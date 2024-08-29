الفرنسي سيماكان يقترب من النصر

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن تطور جديد في ملف مفاوضات إدارة النصر مع لاعب لايبزيغ، الفرنسي محمد سيماكان؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات العالمية عبر حسابه على منصة إكس، أن النصر اقترب من حسم صفقة ضم اللاعب محمد سيماكان مقابل رسوم تقترب من 45 مليون يورو، ويتم فرز التفاصيل النهائية.

وأوضح، أن مفاوضات النصر مع اللاعب كانت موجودة خلال الساعات الماضية، ولم يكن الدوري الإنجليزي في محادثات ملموسة على الرغم من التقارير.