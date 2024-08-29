الشؤون الإسلامية تنفّذ 538 منشطًا دعويًا بمكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 19 إلى 25 من شهر صفر الجاري لعام 1446هـ، مناشط دعوية مختلفة تنوعت بين الكلمات والدروس والدورات والمحاضرات والندوات بإجمالي 538 منشطاً دعوياً، حيث تم تنفيذ 137 كلمة، و92 محاضرة، و301 درس، و3 دورات علمية وغيرها من المناشط التي استهدفت ما يقارب الـ 16,140 مستفيداً.

وتنوعت الكلمات الوعظية والدروس والدورات العلمية والندوات وتناولت مواضيع مختلفة عدة، ما بين التوعية والإرشاد والوعظ والعقيدة والفقه والتفسير والحديث والأمن الفكري وغيرها من المواضيع.

ويأتي تقديم هذه المناشط في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لنشر التوعية والإرشاد، وتقديم المعلومات اللازمة، وسط تكامل من الخدمات، وبذل كل الجهود الممكنة؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.