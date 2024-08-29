الرياض تستضيف أبرز طهاة العالم

البلاد – ياسر خليل

تنطلق فعالية SIRHA ARABIA في الأول من أكتوبر المقبل، وتستمر حتى الثالث من الشهر نفسه، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يعد الحدث الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية، وعدد من أبرز طهاة العالم.

ويقدم المعرض العالمي فرصة استثنائية للطهاة ورواد الأعمال، وشركات صناعة الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم للمشاركة، واستعراض التفرد والتميز في ابتكارات الطهي وخدماته وتقنياته؛ ليكون منصة عالمية ترسخ ريادة المملكة في قطاع الطهي.

وتهدف الفعالية إلى تقديم وجهة عالمية جديدة على خارطة الفعاليات المتخصصة في الطهي، وجمع الطُهاة المميزين من مختلف الثقافات، وخبراء صناعة الأغذية والمشروبات، ومقدمي خدمات الطعام من حول العالم؛ بما يعزز صناعة الأغذية والمشروبات وقطاع الضيافة الواعدين في المملكة.

يشار إلى أن قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة يعد الأكبر والأكثر جاذبية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات الطعام في السعودية، الذي بلغ أكثر من 53 مليار ريال في عام 2022، إلى قرابة الـ130 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 11.37 %.