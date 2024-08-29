الرياضة الاتحاد يكثف جهوده لضم البلجيكي” كاراسكو”

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن تطورات جديدة في صفقة انتقال البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب نادي الشباب، إلى نادي الاتحاد؛ حيث تقدمت إدارة نادي الاتحاد بعرض مالي ضخم لإدارة نادي الشباب؛ من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي. وكان الاتحاد قد تقدم بعرض سابق للاستعارة، إلا أن الشباب رفض العرض وطلب شراء العقد، ويشمل العرض الجديد تحمل كامل راتب اللاعب كاراسكو، حيث تم تخصيص مبلغ مالي كبير من قبل” لجنة الاستقطاب” لهذا الغرض، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التفاوض وإتمام الصفقة. وقد رفضت إدارة الشباب عرض الاتحاد السابق البالغ 20 مليون يورو مع تقاسم راتب اللاعب، وطلبت مبلغًا أكبر؛ للموافقة على إبرام الصفقة.