الإقتصاد

ارتفاع صادرات التمور السعودية

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1446 هـ      29 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.

وفي هذا الإطار، تضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول، التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات؛ إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100 %.

ويأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور؛ نتيجة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله – للقطاع، وزيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي، ما وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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