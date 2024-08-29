ارتفاع صادرات التمور السعودية

البلاد ــ الرياض

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 9.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.

وفي هذا الإطار، تضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول، التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات؛ إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100 %.

ويأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور؛ نتيجة الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله – للقطاع، وزيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي، ما وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.