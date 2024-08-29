الرياضة أخضر رفع الأثقال يواصل استعداداته في الدمام

البلاد- جدة

تواصل منتخبات اخضر رفع الاثقال استعداداتها من خلال المعسكر الداخلي المقام على الصالة الرياضية ببيوت الشباب بالدمام، الذي يأتي استمرار لمرحلة الاعداد لمنتخب رفع الاثقال لجميع فئاته. ويشارك المنتخب السعودي لرفع الاثقال خلال الفترة المقبلة في بطولة العالم للشباب بإسبانيا خلال الفترة من 17-27/9/2024 و المشاركة في بطولة اسيا للناشئين والشباب بالفلبين خلال الفترة من 28/9-6/10/2024 و المشاركة في دورة الالعاب الاسيوية للصالات المغلقة بتايلاند خلال الفترة من 21-30/11/2024. وقد ضمت قائمة الأخضر لرفع الاثقال بمعسكر الدمام 22 لاعبا، هم” محمد الزوري ( الهدى ) – عقيل الجاسم ( العمران ) – محمد الحليو ( الهدى ) – محمد المرزوق ( النور ) – يوسف البحراني ( النور ) – محمد ال عجيان ( الهدى ) – محمد الوباري ( العمران ) – عبدالله ال قيصوم ( الهدى ) – منتظر ال محسن ( النور ) – حسين ال دحيلب ( الخويلدية ) – يوسف المدرهم (الخويلدية) – عبدالله المحيميد ( النصر ) – منصور ال سليم ( الترجي) – محمود ال حميد (الخويلدية) – سراج ال سليم(الترجي) – عباس ال مهدي ( السلام ) – علي الخزعل ( الطرف ) – علي خليتيت( الترجي) – رضا الزوري ( النور) – علي الحوار ( النور)علي العيد (الطرف) – دالي ال ريحان– هاشم الخضراوي( النور)،تحت إشراف المدرب / أحمد محمد ويساعده المدرب الوطني أزهر السادة و عباس قيصوم وادارياً عقيل ال حبيل، و المعد البدني محمد عزيز، و أخصائي العلاج الطبيعي مجيد ال عبيد و حيدر القلاف، والمدلك عبد الصمد ندحي”. من جهة أخرى، أكد اداري المنتخب عقيل ال حبيل ان المعسكر يسير بشكل جيد وهو يأتي استمرارا للمعسكر السابق الذي اقيم بمدينة الرياض و الذي اثمر بالعديد من الفوائد على لاعبي المنتخب و تقدم مستوياتهم وقد كان لدعم رئيس الاتحاد محمد الحربي اثر في نفوس اللاعبين من خلال الزيارات الى مقر المعسكر وتوجيه اللاعبين و تشجيعهم. على صعيد اخر، قام محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال بزيارة لمقر المعسكر بالرياض ومتابعة سير التدريبات و اللقاء باللاعبين و الوقوف على احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.