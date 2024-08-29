الرياضة

أبطال آسيا.. سيدات النصر يواجهن أبوظبي لحسم التأهل

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1446 هـ      29 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يستعد فريق النصر للسيدات لمواجهة أمام أبوظبي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم السبت 31 الجاري.

وكان النصر قد تفوق على يونغ إيلفانتس من لاوس 3-0 ، أمس الأربعاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025.

سجلت لينا بوساحة (37) وروث كيبوي (39) وكلارا لوفانغا (52) أهداف الفوز لصالح النصر.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أبوظبي، في حين بقي رصيد يونغ إيلفانتس ومياوادي خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأحد فوز النصر على مياوادي 3-0، وأبوظبي على يونغ إيلفانتس 2-1.

ويتأهل إلى دور المجموعات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع ضمن الدور التمهيدي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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