أبطال آسيا.. سيدات النصر يواجهن أبوظبي لحسم التأهل

البلاد- جدة
يستعد فريق النصر للسيدات لمواجهة أمام أبوظبي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم السبت 31 الجاري.
وكان النصر قد تفوق على يونغ إيلفانتس من لاوس 3-0 ، أمس الأربعاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025.
سجلت لينا بوساحة (37) وروث كيبوي (39) وكلارا لوفانغا (52) أهداف الفوز لصالح النصر.
وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أبوظبي، في حين بقي رصيد يونغ إيلفانتس ومياوادي خالياً من النقاط.
وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأحد فوز النصر على مياوادي 3-0، وأبوظبي على يونغ إيلفانتس 2-1.
ويتأهل إلى دور المجموعات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع ضمن الدور التمهيدي.
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