34.5 مليون مستخدم .. منشآت .. 1.6 مليار ريال قيمة تمويل التجارة الإلكترونية بالمملكة

البلاد ــ الرياض

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقرير “المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق التجارة الإلكترونية الواعدة”، ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تصدرها الهيئة، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية أبرز الأرقام والإحصائيات عن التجارة الإلكترونية في المملكة، موضحة حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في وصول قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية بالمملكة في عام 2023م إلى 1.6 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية المتوقّع بالمملكة في عام 2025م إلى 34.5 مليون، بالإضافة إلى وصول نسبة النمو في عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بين عامي 2019م – 2024م إلى نسبة 42%.

وأشار التقرير إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يفتح أبواباً للاستفادة من فرص النموّ والتوسّع، بما في ذلك التغلّب على عوائق دخول السوق وخفض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء.

كما سلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، مثل: التنافس مع العملاء، ومحدودية الموارد، وإدارة المخزون، وخدمة الأعمال وغيرها من التحديات التي قد تؤثر على نموها وتوسّعها.

وتضمن التقرير رؤى الخبراء في مختلف المجالات بما في ذلك مقابلة مع مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكتروني مهند الملحم، الذي تطرّق إلى الوضع الحالي لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وآليات الدعم المقدّمة من “مجلس التجارة الإلكترونية” لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسّع، بالإضافة إلى أبرز الاتجاهات والابتكارات التي ستشكل المشهد المستقبلي لقطاع التجارة الإلكترونية.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو لشركة “زد”، مازن الضرّاب، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في تسهيل التعاون بين أصحاب المتاجر الإلكترونية والجهات المعنية، بالإضافة إلى كيفية إطلاق المتاجر الإلكترونية لروّاد الأعمال والاستفادة من الفرص التي يوفرها مشهد التجارة الإلكترونية المتطوّر في المملكة.

كما تضمن التقرير قصص نجاح روّاد أعمال في قطاع التجارة الإلكترونية بما فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “فلاورد” عبدالعزيز اللوغاني الذي تطرّق خلال حديثه إلى انطلاق أعمال الشركة في 2017م بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن توسّعت ووصلت إلى 9 دول و 40 مدينة حول العالم.

إلى جانب ذلك، استضاف التقرير الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “طرود” للحديث عن قصة نجاح الشركة، والذي بدوره تحدث عن بداياتها وسلّط الضوء على التحديات والمعوقات التي واجهته، بالإضافة إلى الخطط والتطلعات المستقبلية لشركة “طرود”.

ويأتي ضمن سلسلة تقارير متخصصة، تصدرها “منشآت” دورياً حول موضوعات تهم رواد الأعمال في المملكة، وكان آخرها تقريرٌ متخصصٌ بعنوان “رواد الأعمال وفرص الامتياز التجاري”؛ بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

من جهة أخرى أطلقت منشآت حملة توعوية حول التجارة الإلكترونية تحت عنوان “السوق لعبتك”، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تشجيع رواد ورائدات الأعمال للدخول بالتجارة الإلكترونية والاستفادة منها، إضافة إلى تعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها منشآت والجهات الممكنة للمستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية.