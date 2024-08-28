يمثلون 18 دولة حول العالم.. 300 عارض بأكبر معارض الموضة والأزياء في «سعودي فاشن»

البلاد – ياسر خليل

يشارك 300 عارض من 18 دولة في أكبر معارض الموضة والأزياء والمنسوجات “سعودي فاشن تكست إكسبو”، الذي انطلقت فعالياته أمس بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ بهدف تعزيز فرص العارضين والمصممين في القطاع، وتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة، وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.

وكشف نادي رواد الأزياء السعودي عن إقامة 11 ورشة عمل متنوعة في الهوية البصرية والعلامات التجارية والإبداع والابتكار، وإدارة مشاريع الأزياء وتقنيات الخياطة الراقية على هامش الفعاليات، وأكد أنه سيعمل على استثمار الحدث العالمي، لتعزيز مكانة المملكة؛ كوجهة رئيسة في عالم الموضة، من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب في مجتمع الموضة.

وقالت رئيس نادي رواد الأزياء سهيلة حافظ: إن المعرض في نسخته الثانية، يكتسب أهمية كبرى كحدث عالمي بالسعودية، حيث تأتي مشاركة النادي انطلاقًا من اهتماماته في إبراز مسيرة دور المصممات السعوديات وإبداعاتهن في مجال التصاميم والأزياء والموضة، مشيرة إلى أن النادي ليس مجرد تجمع لعشاق الموضة، بل شريك في بناء صناعة أزياء قوية ومستدامة في المملكة، من خلال تنظيم العروض والأحداث، ودعم المبدعين الشباب، وتوفير منصة عرض لأحدث التصاميم؛ بهدف تنشيط القطاع الحيوي، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، كما يعمل على تشجيع السياحة، وتعزيز الهوية الثقافية.

وأكدت أن النادي سيقدم ورش عمل إبداعية، تهدف إلى تنمية مهارات المصممين والمصممات الطموحين في مجال الأزياء، تتناول أحدث التقنيات والأساليب المعتمدة في التصميم والإنتاج لضمان حصول المشاركين على تجربة تعليمية متميزة، ويعقد ندوات تعليمية متميزة، يقودها خبراء ومختصون في مجال الأزياء، حيث تتم مناقشة مواضيع حيوية؛ مثل استدامة الموضة، واستخدام التكنولوجيا في صناعة الأزياء، وتطور الاتجاهات العالمية.