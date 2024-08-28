الرياضة وفاة اللاعب الأوروجواياني مانويل إسكيردو بسكتة قلبية

البلاد- جدة توفي لاعب كرة القدم الأوروجواياني مانويل إسكيردو، عن عمر 27 عامًا في مدينة ساو باولو البرازيلية، التي كان محتجزًا بأحد مستشفياتها منذ الخميس الماضي لمشكلة عصبية حرجة. وأودع لاعب فريق ناسيونال الأوروجواياني مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث كان لا بد عند وصوله من إنعاشه بعد تعرضه لسكتة قلبية، ما تسبب في أضرار عصبية لا يمكن علاجها. ومنذ ذلك الحين، أبقاه الأطباء في وحدة العناية المركزة ومتصلًا بجهاز التنفس الصناعي.

وأظهر إسكيردو يوم الأحد «تطورًا في تلف الدماغ»، على الرغم من أنه كان لا يزال تحت العناية العصبية المكثفة، وفقًا لبيان المستشفى، لكن حالته الصحية استمرت في التدهور الاثنين مع إصابته بحالة عصبية حرجة. وكان اللاعب قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس بين فريقه ناسيونال، وفريق ساو باولو البرازيلي في إياب دور الـ16 من كأس ليبرتادوريس. وبدأ إسكيردو المباراة على مقاعد البدلاء، ودخل في الشوط الثاني، لكنه سقط مغشيًا عليه بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ حيث تم نقل اللاعب على سيارة إسعاف للمستشفى على الفور. وأثارت إصابة اللاعب ووفاته صدمة في عالم كرة القدم في أوروجواي، التي علقت أنشطتها الكروية نهاية الأسبوع الماضي وستواصل تعليقها أيضا عطلة الأسبوع الجاري.

وبعث العديد من نجوم منتخب السيليستي، مثل المدافع خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، ولاعب الوسط فيدي فالفيردي (ريال مدريد)، والمهاجم لويس سواريز (إنتر ميامي)، برسائل تضامن في الأيام الأخيرة؛ من أجل تعافي اللاعب. وفي البرازيل، تضامن أيضًا لاعبو ساو باولو مع المدافع، وارتدوا يوم الأحد قمصانًا عليها رسالة دعم له قبل لعب مباراتهم في الدوري البرازيلي ضد فيتوريا. من جهته، نعى اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» اللاعب؛ حيث على حسابه بمنصة «إكس»: «يأسف اتحاد أمريكا الجنوبية بشدة لرحيل خوان إثكيردو، لاعب كرة القدم المحترف في ناسيونال الأوروجوائي. نتقدم بتعازينا القلبية لعائلته وأصدقائه».