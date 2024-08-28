“ضمانات” تعزز سوق الرهن العقاري السعودي

البلاد ــ الرياض

حققت الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” مستهدفاتها لرحلة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد الرسمي المرافق لمعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث نجحت “ضمانات” بإبرام عدد من الاتفاقيات الإطارية للتعاون مع شركات أمريكية رائدة ومؤسسات مالية عالمية لتعزيز سوق الرهن العقاري السعودي، حيث استهدفت هذه الشراكات جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع فرص الاستثمار، ودعم أهداف المملكة الطموحة في قطاع الإسكان.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام يوسف رضوان، أن توقيع هذه الاتفاقيات مع قادة عالميين مثل (بلاك روك وأبولو)، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتوسيع خدمات ضمان الرهن العقاري، وخلق فرص استثمار جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك في إطار السعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد الحلول المناسبة للاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رضوان: “تؤكد هذه الشراكات التزام “ضمانات” بتقديم الجهود التي تسهم في تعزيز النمو في سوق الرهن العقاري السعودي، وحرص الشركة على جذب الاستثمار الأجنبي وتعميق أسواق رأس المال المرتبطة بالرهن العقاري، حيث تلعب الشركة دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل قطاع التمويل العقاري السعودي”.