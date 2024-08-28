الرياضة

شاهد| الاتفاق يعبر الأخدود بهدف ديمبيلي

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1446 هـ      28 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- جدة
واصل الفرنسي موسى ديمبيلي تألقه، وقاد فريقه الاتفاق للتغلب على ضيفه الأخدود بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في خطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني عبر ديمبيلي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة، حقق الاتفاق فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن بالموسم الجديد تحت قيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفين جيراد، حيث استهل مشواره بالفوز على الشباب في الرياض بهدف ديمبيلي أيضًا.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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