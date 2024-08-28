شاهد| الاتفاق يعبر الأخدود بهدف ديمبيلي

البلاد- جدة
واصل الفرنسي موسى ديمبيلي تألقه، وقاد فريقه الاتفاق للتغلب على ضيفه الأخدود بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في خطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني عبر ديمبيلي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، حقق الاتفاق فوزه الثاني على التوالي في دوري روشن بالموسم الجديد تحت قيادة مديره الفني الإنجليزي ستيفين جيراد، حيث استهل مشواره بالفوز على الشباب في الرياض بهدف ديمبيلي أيضًا.
هدددددف!⚽
موسى ديمبيلي يسجل الهدف الأول للاتفاق🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/Nhtk9H4OEL
— SSC (@ssc_sports) August 28, 2024