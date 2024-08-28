انتزاع 837 لغماً بمناطق اليمن.. مركز الملك سلمان يواصل برامجه الإنسانية

البلاد – الرياض

ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين في الدول الشقيقة والصديقة، اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة القسطرة القلبية للبالغين في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وذكرت “واس” أن الفريق الطبي التابع للمركز أجرى خلال الحملة 70 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد. كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في محافظة عدن، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث أجريت 43 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

من جهة ثانية، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس، من انتزاع 837 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

وفي السودان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع” نور السعودية”، وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بإجراء 898 عملية متخصصة في مدن عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين، تكللت جميعها بالنجاح التام – ولله الحمد.