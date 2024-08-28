المملكة تستضيف قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة في منتدى حوكمة الإنترنت igf

الرياض : البلاد

تستعد الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ (19) بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024، الذي يجتمع فيه خبراء العالم بأكثر من 10,000 مشارك من 160 دولة، وبما يزيد عن 1,000 متحدث دولي، وأكثر من 300 جلسة وورشة عمل، لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، إلى مناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي في التنمية المستدامة للإنترنت.

ويأتي اختيار المملكة لاستضافة المنتدى العالمي تأكيدًا على الإمكانيات العظيمة التي تحظى بها المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية، وتعكس رؤيتها في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية التقنية، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع رقمي مزدهر، من خلال حرصها على قيادة المنطقة نحو إيجاد حلول تقنية مستدامة ومبتكرة، مما يعزز من مكانتها المحورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويدعو المنتدى جميع الشركات التقنية والمهتمين ورواد الأعمال الرقمية من مختلف أنحاء العالم إلى الانضمام والتسجيل، كما يمكن للراغبين في المشاركة معرفة المزيد من التفاصيل عبر زيارة الموقع الرسمي لمنتدى حوكمة الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://igfriyadh2024.sa .