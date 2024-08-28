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الأمير سعود بن مشعل يشهد الحفل الختامي.. أكاديمية كاوست.. أجيال متميزة بمهارات متقدمة

صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1446 هـ      28 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل الختامي لـ “برامج أكاديمية كاوست” ضمن برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التدريبي لطلبة الجامعات السعودية (الدفعة الثانية 2024)، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة والمميزة على مستوى المملكة.

وذكرت “واس” أن سموه اطلع خلال الحفل على تفاصيل ومراحل البرنامج التدريبي، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونيوم وعدد من جهات القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب المهارات المتقدمة في مجالات حيوية؛ مثل (الذكاء الاصطناعي، والمعلومات الحيوية، والأمن السيبراني).

كما تجول سموه في معرض مشاريع الخريجين الموهوبين ومنجزاتهم العملية في هذه المجالات الحيوية، البالغ عددها 67 مشروعًا.

وأكد مدير عام أكاديمية كاوست الدكتور سلطان البركاتي أن هذه الشراكات العالمية، تعكس رؤية كاوست الطموحة في توفير تعليم متكامل، يعتمد على الأسس العالمية والتقنية المتقدمة، ما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متقدمة ومعرفة شاملة.

يذكر أن أكاديمية كاوست تأسست بصفتها منصة للتعليم المستمر في المملكة العربية السعودية؛ تهدف للارتقاء بالمهارات التقنية في سوق العمل، وإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات في المملكة، والإسهام في تنمية المواهب الوطنية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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