أمير حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياضةأمير حائل يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 صحيفة البلادaccess_time23 / صفر / 1446 هـ 28 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق حائل – خالد الحامد تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة. وأشاد سمو أمير منطقة حائل بالدعم الذي تلقاه الرياضة من القيادة الحكيمة- حفظها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكداً سموه على أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم. وتسلم سموه الشعلة من الهجانة خلود الشمري صاحبة المركز الأول لبطولة العالم الأولى للقدرة والتحمل للهجن 2024 بالعلا، وتناوب على حمل الشعلة الفارس مشعل الشمري لاعب المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد.