أمانة العاصمة المقدسة تحقق المركزين الأول والثاني في جائزة “بصمة بلدي”

مكة المكرمة : البلاد

حققت أمانة العاصمة المقدسة المركز الأول على مستوى أمانات المملكة في جائزة وزارة البلديات والإسكان “بصمة بلدي”، عن ملف مبادرة التشجير الرقمي، كما حصلت على المركز الثاني عن ملف “الحديقة الحجرية”، ضمن الجائزة التي تنظمها وكالة الإسكان التنموي، بهدف تشجيع الابتكارات والمبادرات الفردية والمؤسسية لتحسين المشهد الحضري في المرافق العامة في مختلف مدن المملكة، كما تمكنت من حصد المركزين الأول والثاني في مسار الأمانات والبلديات.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى الإسهام في رفع جودة الحياة بمكة المكرمة وتحسين المشهد الحضري من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحلول المستدامة، وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز الممارسات المستدامة وتبني المعايير الثقافية ورفع الوعي المجتمعي.

يُذكر أن جائزة “بصمة بلدي”، التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان في شهر مايو الماضي، تستهدف إحداث أثر واضح في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، وتحفيز المبتكرين على الإسهام بأفكارهم في تطوير المشهد الحضري للمرافق العامة في مختلف المدن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة.