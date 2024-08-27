نهائيات Rocket League و ESL R1 و PUBG Battlegrounds تختتم بطولات النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض- البلاد

شهدت المنافسات الختامية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، تتويج ثلاثة فائزين نقشوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجل تاريخ الرياضات الإلكترونية، وذلك بعد أن توجوا أبطالاً للعالم في آخر أيام النسخة الأولى من الحدث الأكبر في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دوليًا.

وفي خامس أيام الأسبوع الثامن والأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نجح الفريق الهولندي Redline في الفوز بلقب منافسات الفرق في نهائي بطولة ESL R1، حيث حصد الفريق 300 نقطة، متفوقًا بفارق كبير على منافسه الأقرب Team Vitality الذي حل في المركز الثاني، وحصل على درع البطولة والجائزة الكبرى البالغة 140 ألف دولار أميركي من مجموع الجوائز البالغ نصف مليون دولار.

بينما شهدت منافسات PUBG: Battlegrounds التي امتدت على مدار يومين وتضمنت 12 جولة، تتويج الفريق الأمريكي Soniqs بلقب البطولة بجدارة واستحقاق. وحقق الفريق 113 نقطة، متصدراً الترتيب العام بفارق 4 نقاط عن الفريق الصيني Peterithor Road الذي حل في المركز الثاني برصيد 109.

ونجح الفريق السويسري Team BDS في تحقيق ثاني ألقابه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد فوزه بلقب بطولة Rocket League حيث تفوق في النهائي الكبير على الفريق السعودي Team Falcons بنتيجة 4-2. وحصل على 200,000 دولار من مجموع جوائز البطولة بالإضافة إلى 1000 نقطة وضعته في المركز الثالث في جدول الترتيب العام للحدث العالمي. كما حصل الهولندي joreuz لاعب فريق Chiefs Esports Club على 50,000 دولار بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في البطولة.

واختتمت النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد ثمانية أسابيع متتالية من المنافسات، التي انطلقت في 3 يوليو واستمرت حتى 25 أغسطس. واستضافت البطولة 1500 رياضي وأكثر من 200 نادي رياضات إلكترونية، تنافسوا فيما بينهم عبر 22 بطولة في21 لعبة عالمية مع مجموع جوائز قياسي عالمي بلغ 60 مليون دولار.

وفي نهاية اليوم، تُوّج الفريق السعودي فالكونز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تصدره للترتيب العام برصيد 5665 نقطة. وكان الفوز بلقب بطولة Call of Duty: Warzone في الأسبوع الأول، وبطولة Free Fire في الأسبوع الثاني عاملًا رئيسيًا في تعزيز صدارته حيث حصل الفريق على 1000 نقطة عن كل بطولة. وشهد الحدث العالمي الذي استمر لشهرين في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي، تنافساً قويًا بين أفضل الأندية واللاعبين في 22 بطولة عبر21 لعبة مشهورة عالمياً، وحقق نجاحاً مميزًا منذ انطلاقه في 3 يوليو 2024.

ومع تخصيص مجموع جوائز غير مسبوق تجاوز 60 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية، فتح الحدث آفاقاً جديدة أمام اللاعبين. ولم تقتصر أهمية هذه الجوائز على الجانب المادي فحسب، بل قدمت أيضاً فرصاً ذهبية لهؤلاء النجوم للاستثمار في تطوير مهاراتهم وتحقيق استدامة في مسيرتهم المهنية.