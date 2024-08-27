“ميلاف” شركة متخصصة في تسويق تمور المملكة

البلاد ــ الرياض

دشَّنت شركة تراث المدينة، إحدى شركات الصندوق، أمس ، علامتها التجارية “ميلاف”، المتخصصة في تسويق وتصنيع التمور ومشتقاتها والمنتجات المضافة من التمور.

ويأتي هذا التدشين في إطار سعي الشركة إلى تسويق تمور المملكة عالميًا بجميع أنواعها وفق أعلى معايير الجودة في جميع عمليات الإمدادات بداية بالزراعة المثالية والمنضبطة والمتوافقة مع المواصفات الصحية، مرورًا بالتصنيع والتغليف.

وتضم تشكيلة “ميلاف” من التمور الفاخرة أشهر وأجود الأصناف من مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها “عجوة المدينة” التي تحمل رمزية تراثية، وتعد الخيار الأول لضيوف المملكة من الحجاج والمعتمرين والزوار، كما تتميز بفوائدها الصحية ومكوناتها الغذائية المتعددة.

وتقدم “ميلاف” أصنافاً أخرى شهيرة ذات طلب عالٍ من المستهلكين داخل المملكة وخارجها، مثل: السكري، والخلاص، والصقعي، والصفاوي، والخضري، والمبروم، في عبوات وأحجام متنوعة بتصاميم جذابة وهوية مستمدة من التراث السعودي الأصيل، وقد حرصت الشركة على سهولة وسرعة وصولها للمستهلكين من العملاء الأفراد وقطاع الأعمال، من خلال تنويع منافذ البيع.

ودعمًا للصناعات التحويلية والمرتبطة بالتمور ومشتقاتها، تطرح “ميلاف” لأول مرة في الأسواق منتجات مناسبة لمختلف الأذواق، ولتوفير حياة صحية للأسرة تقدم منتجات خالية من السكر المضاف، مثل: كريمة الشوكولاتة، وكريمة التمر.

وتعتزم شركة تراث المدينة التركيز خلال السنوات القادمة على تسويق التمور السعودية، والمنتجات المضافة منها في الأسواق العالمية، بداية من أسواق الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك عبر توقيع عدة اتفاقيات لتسويق منتجات الشركة في هذه الدول، إضافة إلى الأسواق الحرة في مطاراتها، وتنسجم خطط أعمال الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز القطاع وتمكين المزارعين والمنتجين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر القحطاني، أن إطلاق “ميلاف” العلامة المميزة يأتي ضمن إستراتيجية الشركة الهادفة إلى فتح المزيد من المنافذ التسويقية عالميًا لمزارعي ومنتجي تمور المملكة في مختلف أنحاء العالم، والإسهام في رفع قيمة وجودة التمور السعودية، وتقديمها كأحد أجود أنواع الغذاء الصحي الغني بالعناصر الغذائية المتعددة.

وقال المهندس القحطاني: “نعتز بتقديم “ميلاف” كقصة طموحة من نسيج الثقافة السعودية، تستلهم معاني الألفة والمودة، ورمزية النخلة المتجذّرة في هويتنا الوطنية، وتستحضر الصور المرتبطة في ذاكرتنا بالتمور المرادفة للوجوه المألوفة التي تعدُّ محور الدفء والعلاقات الطيّبة، وأيقونة الضيافة السعودية”، مبينًا أن “ميلاف” ستطور سلة غذائية صحية متكاملة للأسرة، وذلك عبر تقديم منتجات صحية من المشروبات والمحليات الطبيعية التي ستكون بديلًا عن السكريات المصنعة.