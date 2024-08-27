مجلس أعمال سعودي- إثيوبي

الرياض – واس

أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي في دورته الجديدة (1446 -1450)، وانتخاب عبدالله بن محمد العجمي رئيسًا للمجلس، وكل من عمر بن عبدالله الخراشي، ومسفر بن مساعد الشهراني نائبين للرئيس.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي، أن إثيوبيا تعد من أكبر القوى الاقتصادية والأسواق في أفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 205 مليارات دولار في عام 2022، كما أن تشكيل المجلس يأتي متوافقًا مع توجهات المملكة؛ لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة، مشيرًا إلى

أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا لم يتجاوز1.3 مليار ريال.