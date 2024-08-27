الرياضة في دوري أبطال آسيا للسيدات.. النصر يواجه نظيره يونغ إليفانتس

الرياض – هاني البشر

تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 28 أغسطس، مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025 على ملعب الأول بارك بالرياض. ويواجه فريق أبوظبي الإماراتي فريق مياوادي من ميانمار عند الساعة 5:30 مساءً، فيما يلعب ممثل الوطن النصر أمام فريق يونغ إليفانتس من لاوس عند الساعة 9:30 مساءً. وكان ممثل الوطن النصر قد حقق انتصارًا في الجولة الأولى على فريق مياوادي من ميانمار بثلاثة أهداف نظيفة، سجلت منها كلارا لوفانجا ثنائية، فيما سجلت مباركة محمد هدفا وحيدا، وتمكن فريق أبوظبي الإماراتي من تحقيق النقاط الثلاث بعد فوزه على يونغ إليفانتس. الجدير بالذكر أن ممثل الوطن النصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فريق أبوظبي الإماراتي، الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط، وفي المركز الثالث يحل فريق يونغ إليفانتس من لاوس بدون نقاط وبفارق الأهداف عن فريق مياوادي من مينمار الذي يحتل المركز الأخير.