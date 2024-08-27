ثمّن دعم القيادة للقطاع الصحي.. الأمير سلمان بن سلطان يدشن الخدمات الجديدة بمستشفى الملك فهد

البلاد – المدينة المنورة

‎دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور معالي وزير الصحة فهد الجلاجل، الخدمات الطبّية في المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد العام، الذي نفذه تجمع المدينة الصحي بقيمة 54 مليون ريال على مساحة 18 ألف متر، بطاقة تشغيلية 84 عيادة، وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات الصحيّة لسكان وزوار المنطقة.

‎ونوّه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للقطاع الصحي وتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين، تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأمثل، مشيداً بجهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم جميع المرافق بالتجهيزات الطبية المتقدمة.

كما افتتح المرحلة الأولى لمشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية التي نفذها التجمع الصحي، وتمثلت في 7 مراكز للرعاية الصحية.

‎وفي نهاية الحفل، قدّم معالي وزير الصحة فهد الجلاجل، درعاً تكريماً لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، تقديراً لجهود سموه في دعم مشاريع ومبادرات القطاع الصحي في المنطقة، كما كرّم معالي وزير الصحة، معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي؛ نظير دعم الهيئة لمشاريع التجمع الصحي على مستوى المنطقة.