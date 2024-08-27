تمكين أكثر من 18 ألف مستفيد من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي

الرياض : البلاد

كشف صندوق التنمية العقارية عن استفادة 18500 مستفيد من الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024م.

وقُدم الحل التمويلي أقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقاري بالمملكة لمستفيدي “سكني” وذلك بدعم من “الصندوق العقاري” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، حيث منح مستفيدي الوحدات السكنية تحت الإنشاء و”البناء الذاتي” فرصة تنافسية لتوقيع عقودهم التمويلية بأقل هامش ربح تمويلي لتملك منازلهم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي: “إن الحل التمويلي -أقل هامش ربح تمويلي الذي يصل إلى 2.59٪- جاء بهدف تخفيف عبء التمويل على المستفيدين وتمكينهم من التملك بكل يسر وسهولة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري”، مبينًا أن الحل التمويلي مكّن 18500 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية الربع الأول 2024.

وأفاد بن ماضي أن الحل التمويلي يأتي امتدادًا للدور الريادي للصندوق لإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملك المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أنه في إطار الجهود المتواصلة مع منظومة الإسكان بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية جاء الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” لتعزيز فرص تملّك 12500 آلاف مستفيد من منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء وبسبب الطلب المتزايد على الحل التمويلي تم إتاحة الفرصة لنحو 6 آلاف مستفيد من منتج البناء الذاتي، مشيرًا إلى أن الصندوق أتاح الاستفادة من الحلول والمزايا التمويلية بجانب أقل هامش ربح تمويلي منها دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.

وأشار بن ماضي إلى أن الصندوق قدم الحل التمويلي الذي يُعد الأقل على مستوى سوق التمويل العقاري بالشراكة مع مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، ومصرف الإنماء؛ وذلك بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في إتاحة الحلول التمويلية الممكنة لتملك السكن الملائم.

يُذكر أن معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد الحقيل دشَّن على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر 2023 الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59%.