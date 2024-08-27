تعريف الأجيال الجديدة بالأساليب القديمة.. الزراعة بالطرق التقليدية تعزز السياحة الريفية

البلاد – أبها

على ارتفاع يزيد عن 1900م عن سطح البحر، تبدو الحياة اليومية للقرى الزراعية في جبل” بركوك” التابع لمحافظة بارق شمال منطقة عسير كما هي قبل 5 عقود، فالمدرجات الزراعية التي تنتج أنواعًا متنوعة من الحبوب المحلية، ما زالت تُؤهل وتزرع بالطرق التقليدية من خلال الحرث بالأبقار، والحصاد بجهود الشباب من أهل القرى.

ويحرص الأهالي على استثمار مواسم الزراعة في تعريف الأجيال الجديدة بأساليب ومكونات الزراعة قديمًا، حيث أشار الباحث الدكتور محمد الجحيني في حديثه لـ”واس” من وسط مزارع “بركوك” إلى أن الجبل يتمتع بمواقع أثرية عديدة ومزارات سياحية جميلة من جميع الجهات، ما عزز قيمته السياحية والتاريخية؛ فهو يضم نقوشًا أثرية تعود إلى آلاف السنين، لذلك يمثل موقعًا متميزًا للزيارة وتعلم أساليب الزراعة في المواقع الجبلية.

ويتميز جبل” بركوك” بزراعة الحبوب الموسمية باستخدام الأبقار، التي يُقسم مراحلها المرشد السياحي عبدالله الشهري إلى أربع مراحل؛ وهي الحرث الأول لتهيئة التربة وقلبها، ثم الحرث الثاني لزيادة التهيئة وشق التربة بشكل أكبر لدخول الهواء والماء، ثم يأتي الحرث الثالث، الذي يسمى” التوجيه” أي توجيه المزرعة لبذر الحبوب، ثم المرحلة الأخيرة وهي توزيع الحبوب في التربة بشكل مناسب ومتناسق وتغطيتها بـ” المدسم”.