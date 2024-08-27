انطلاق تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة في 25 رياضة

الرياض – هاني البشر

انطلقت تجارب الأداء المؤهلة للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية والتي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر ٢٠٢4م استعدادًا لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني، حيث من المقرَّر أن تنطـلق دورة الألعاب السعودية خلال المدة من 3 أكتوبر حتى 17 اكتوبر 2024م ,التي تستضيفها العـاصمة السعودية الرياض بمشاركة العديد من الرياضيين، حيث رصدت اللجنة لهذه النسخة مجموع جوائز تجاوز 180 مليوناً، حيث سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال، كما تم تأهيل وتجهيز 23 موقعاً لاستقبال المنافسات بالإضافة إلى قرية المشجعين بالبوليفارد والتي ستستضيف عدداً من المنافسات.

وتشمل تجارب الأداء لدورة الألعاب السعودية الثالثة 25 رياضة من ضمنها 6 رياضات لفئة الشباب وهي: «الاسكواش والشطرنج وكرة الطائرة الشاطئية والملاحة الشراعية والريشة الطائرة وألعاب القوى والبلوت والكارتينج والسهام والملاكمة التايلاندية والسباق الثلاثي وكرة الطاولة والتسلق والدراجات والرياضات الالكترونية والجولف والجمباز والتجديف الساحلي والتنس ورفع الاثقال والمصارعة والبلياردو».



الجدير بالذكر أن دورة الألعاب السعودية تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في المملكة، واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، كما تساهم الدورة في تأكيد قدرة المملكة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وبما يتوازى مع الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قبل القيـادة الرشيـدة حفظها الله، لرفع جودة الحياة بالتميز الرياضي وإلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة، وصناعة جيل رياضي ناشئ قادر على تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية، بالكشف عن مواهبهم وتطويرها وخلق مساحات وفرص لممارسة جميع الأنشطة الرياضية، وتعزيز الحركة الرياضية في المملكة.