المركز الوطني للثروة السمكية يدعم التسويق الزراعي

جدة- ياسر خليل

كشف المهندس رياض بن حسين الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية أهمية إيلاء عملية التسويق الزراعي مزيد من الاهتمام والعناية للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ عليه كركيزة هامة وأساسية للاقتصاد الوطني ، مؤكدا استمرار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في العمل على إيجاد قنوات تسويقيّة جديدة للمُساهمة في تسويق المُنتج الزراعيّ المحليّ، خاصةً للمزارع الصّغيرة والمُتوسّطة بما يتواكب مع الجهود التي تتبنّاها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعيّ، مُؤكّداً أن الهدف من تلك القنوات التسويقية هو مُساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مُناسبة وبما يُساهم في تشجيع المزارع على زيادة إنتاجها المحليّ وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

مُشيراً الى ان المركز الوطني للثروة السمكية و بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان “مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي ” ، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقيه لأجل تعزيز و ضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي .

وقال ان التسويق الزراعي هو جزء أساسي من الاقتصاد الزراعي، فهو يلعب دورًا أساسيًا في ضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة لمنتجاتهم، وحصول المستهلكين على منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار معقولة.