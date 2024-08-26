على مدى 52 يوماً.. 1.7 مليون زائر لفعاليات موسم جدة

جدة – ياسر خليل

أسدل موسم جدة 2024 الستار على فعالياته بنجاح استثنائي، مستقطبًا ما يزيد عن مليون و700 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، خلال 52 يومًا تخللها العديد من العروض الترفيهية والثقافية، التي عززت مكانة جدة من جديد؛ كوجهة سياحية رائدة.

وفي الوقت نفسه، يواصل “تقويم جدة” تقديم فعالياته طوال العام، حيث يتيح للزوار فرص الاستمتاع بالجولات في جدة التاريخية، واستكشاف عالم البحار في” فقيه أكواريوم”، وقضاء أوقات ممتعة في حديقة الألعاب المائية “سيان”، بالإضافة إلى فعاليات معرض “العودة للمدارس” و” سباق السرعة الصيفي” اللذين يختتمان في نهاية الشهر الجاري.

ويعكس هذا الإنجاز الأثر البارز لتنوع الفعاليات والعروض، التي قُدمت للزوار؛ حيث شهد” موسم جدة 2024″ منذ انطلاقه في 27 يونيو تحت شعار “من جديد” إقبالًا واسعًا من الزوار والسياح؛ حيث استمتعوا بتجارب استثنائية شملت جوانب متعددة من الترفيه والفنون، ما عزز من مكانة جدة؛ كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، وجعلها وجهة مفضلة لعشاق السياحة والترفيه من مختلف البلدان.

وتميز الموسم بتقديم مجموعة من الوجهات المميزة؛ أبرزها منطقة “سيتي ووك” التي تضمنت تجارب تفاعلية وألعابًا حركية، ومنطقة “Imagine Monet” بمعرضها التفاعلي، الذي أتاح للزوار استكشاف 200 من أشهر لوحات الفنان الفرنسي كلود مونيه.

إلى جانب ذلك، أضافت حديقة الأمير ماجد بعدًا جديدًا للموسم، حيث قدمت فعاليات منوعة وعروضًا حية، وتجارب تسوق وورش عمل، وسط أجواء مستوحاة من جمال وسحر الحدائق. أما منطقة جدة التاريخية، المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فقد ساهم الموسم في نقل زواره إلى أحيائها، التي احتفظت بمظاهر الحياة الاجتماعية القديمة عبر تاريخها الممتد لأكثر من 400 عام؛ ليعيشوا تجربة تاريخية وثقافية فريدة.