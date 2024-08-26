تقدير باكستاني للمساعدات الإنسانية السعودية

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

وذكرت “واس” أن الجانبين بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في باكستان.

وعبر السفير الباكستاني عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية، من خلال ذراعها الإنساني؛ مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده، منوهًا بالجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة من المركز لدعم العمل الإنساني، وتخفيف معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.