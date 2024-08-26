المحليات

تقدير باكستاني للمساعدات الإنسانية السعودية

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1446 هـ      26 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.

وذكرت “واس” أن الجانبين بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في باكستان.

وعبر السفير الباكستاني عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية، من خلال ذراعها الإنساني؛ مركز الملك سلمان للإغاثة على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده، منوهًا بالجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة من المركز لدعم العمل الإنساني، وتخفيف معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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