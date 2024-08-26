تسلم تقرير إنجازات الجامعة.. أمير الجوف ينوه بدعم القيادة للتعليم

سكاكا – واس

نـوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بما يحظى به التعليم الجامعي من دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله– وتوجيهاتها الدائمة لتسخير الإمكانات كافّة للطلاب والطالبات؛ بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تعنى ببناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته، ليكون قادرًا على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه أمس، رئيس جامعة الجوف ‏الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، يرافقه وكلاء الجامعة.

وفي بداية اللقاء، تسلم سمو أمير الجوف التقرير الإحصائي لإنجازات الجامعة للعام 1445هـ، الذي يؤكد أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمخرجاتها، وتحقيق رؤيتها ورسالتها؛ وفق خطة الجامعة الإستراتيجية مراعية مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بما تقدمه الجامعة لطلبتها ليسهموا في تحقيق أهداف الرؤية من خلال التخصصات النوعية، التي تواكب وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، حاثًا على مضاعفة الجهود لرفع جودة المخرجات، واستثمار الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة- أيدها الله.

من جانبه، قدّم رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الرعاية الكريمة والمتابعة المستمرة، وأكّد على حرص الجامعة على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة المنطقة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وتأهيل الكليات والمباني، وتطوير البرامج، واستحداث برامج أخرى، وطرح برامج جديدة؛ خدمة لأبناء وبنات المنطقة.