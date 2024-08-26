الوطنية للخدمات الزراعية تطرح 4 فرص استثمارية

البلاد ــ الباحة

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية طرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمنطقة الباحة؛ وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحيواني بالمملكة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة أن الفرص الاستثمارية الأربع، تضمنت طرح مشروع استثمار وتشغيل وصيانة وإدارة سوق المواشي بمحافظة قلوة بمساحة إجمالية تبلغ 11575 ألف متر مربع، ومدة العقد 3 أعوام، واستثمار وتشغيل وصيانة وإدارة مسلخ بمحافظة بني حسن بمساحة إجمالية تبلغ 2400 ألف متر مربع، ومدة العقد 3 أعوام، بالإضافة إلى استثمار وتشغيل وصيانة وإدارة سوق مركز بني كبير للخضار والفواكه بمحافظة بلجرشي بمساحة إجمالية تبلغ 1800 ألف متر مربع، ومدة العقد 3 أعوام، واستثمار وتشغيل وصيانة وإدارة سوق الخضار والفواكه والدواجن واللحوم بمحافظة المندق بمساحة إجمالية تبلغ 4900 ألف متر مربع، ومدة العقد 3 أعوام.

ودعت المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار “فرص”.