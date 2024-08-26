الرياضة القادسية ثالث العالم في Tekken8

الدمام-البلاد

حقق فريق القادسية المركز الثالث على العالم في بطولة كأس العالم للعبة Tekken8. مثل القادسية في البطولة اللاعب الاسترالي “ياغامي” البالغ من العمر 17 عاماً، وقد قدم لاعب القادسية أداءً رائعًا، نال إعجاب جميع المنافسين والجمهور. وقد اقيمت البطولة على ثلاث مراحل، ضمت مجموعات المرحلة الأولى 4 لاعبين في كل مجموعة تأهل منهم لاعبان فقط للمرحلة الثانية وفاز “ياغامي” في المباراة الأولى بنتيجة 2-1 ضد اللاعب “ميلجولد” وخسر 2-1 ضد اللاعب “كني” وفاز 2-0 ضد اللاعب “اسامه عباسي”. فيما ضمت المرحلة الثانية 4 لاعبين في كل مجموعة تأهل منهم لاعبان فقط للأدوار الإقصائية وفاز “ياغامي” بنتيجة 2-1 على اللاعب “ايه او” وفاز بنتيجة 2-1 على اللاعب “جينودينج”. وفي الأدوار الإقصائية فاز “ياغامي” في ربع النهائي ضد اللاعب “شانيل” بنتيجة 5-1 حيثُ شهدت المباراة عودة لاعب القادسية بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 4-0 وفي نصف النهائي خسر “باغامي” بنتيجة 1-5 ضد اللاعب “أولسان”. يُذكر أن اللاعب الاسترالي انضم إلى القادسية قبل شهر من البطولة وموهبته العالية يشرف عليها المدرب “براونمان” وقد سبق “لياغامي” تحقيق العديد من الانجازات أهمها سلسلة بطولة التطور في امريكا وبطولة الألعاب القتالية في ماليزيا وكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.