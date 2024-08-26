“السكري” يتصدر مبيعات كرنفال بريدة للتمور

البلاد ـ بريدة

تصدرت تمور السكري قائمة أغلى الأصناف مبيعاً خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق كرنفال بريدة للتمور الذي تستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر المقبل.

وطبقاً للإحصاءات المعتمدة من الكرنفال فإن تمر السكري المفتل يعد الأغلى من بين 50 صنفاً من التمور يتم بيعها يومياً، إذ تراوح سعره بين 30 إلى 350 ريالاً للكرتون عبوة 3.5 كيلوجرامات، وتلاه السكري الجالكسي الذي يبدأ سعره من 25 ريالاً، ويصل إلى 200 ريال للكرتون.

وحل تمر المجدول في المركز الثالث كأغلى صنف يتم بيعه خلال الكرنفال الذي بدأت فعالياته مطلع أغسطس الجاري، وسعره بين 35 إلى 180ريالاً، وجاءت تمور الصقعي والهشيشي في المركز الرابع بسعر من 20 إلى 100 ريال، ومن ثم السكرية الحمراء 20 – 50 ريالاً، والخلاص مناصيف 20 – 35 ريالاً، والونانة مناصيف 20 – 25 ريالاً، والسكري المناصيف 15 – 25 ريالاً، وجاء السكري الرطب في المركز التاسع بسعر تراوح بين 12 إلى 20 ريالاً، وأخيراً البرحي 10 – 20 ريالاً.