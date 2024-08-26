ارتفاع تصنيف الموانئ السعودية

البلاد – الرياض

رفعت المملكة ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا؛ وفق تقرير” Lloyd’s List” لأكبر 100 ميناء بالعالم للعام الجاري. ‎

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري:” إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية، التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة؛ بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة؛ بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا”.