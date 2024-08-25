وزير الصناعة يلتقي طلاب وطالبات جامعة نجران

البلاد ــ نجران

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأول، جامعة نجران ، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وعدد من منسوبي الجامعة، بصالة شهداء الواجب في مقر البرج الإداري بالمدينة الجامعية.

وعقد معالي الوزير لقاءً خاصاً بطلاب وطالبات تحدث فيه عن الصناعة والتعدين والإستراتيجية الوطنية لنمو هذه القطاعات انطلاقاً من رؤية 2030 في تنوع الاقتصاد، إضافةً إلى ما تقدمه الوزارة من برامج تدريبية، وتطوير العنصر البشري تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية تنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن المملكة تنعم بكثيرٍ من المزايا والثروات الطبيعية والمعدنية وتتواصل فيها الاكتشافات بشكلٍ مستمر.

وأكد أن قيمة الثروة المعدنية في المملكة‬ ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى نحو 9 تريليونات ريال، حيث تركز إستراتيجية التعدين على ارتفاع العائد الاقتصادي الإيجابي مع ضرورة المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن منطقة نجران تعد منطقة واعدة تحتضن موارد معدنية كثيرة في مجالات الذهب والفضة والجرانيت، حيث تعمل الوزارة على تطوير الاستثمار في هذه المجالات وخلق الوظائف فيها، إضافةً إلى تعاون الوزارة مع الجامعة حالياً لطرح برامج تدريبية في القطاع الخاص لسد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والعلمي.