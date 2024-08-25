مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 225 سلة غذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 1.575 فردًا، كما وزع 61 خيمة و95 حقيبة إيوائية في مخيم آل صبران بمحافظة مأرب، استفاد منها 570 فردًا بواقع 95 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.

وفي المجال الصحي، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.609 مستفيدين خلال شهر يوليو.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 سلة غذائية في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 4.830 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا والنازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.

وفي الأردن، احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، باليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 أغسطس من كل عام.

وضمن الجهود الإنسانية والإغاثية السعودية المتواصلة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.800 سلة غذائية في مدينة إنجامينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 10.800 فرد من الأشخاص الأكثر احتياجًا والأرامل، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.