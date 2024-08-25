مذكرة تفاهم لتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة

البلاد ــ الرياض

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – في مدينة نيويورك، مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك، بهدف تطوير برامج في سوق التمويل العقاري في المملكة، وتنمية مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال بالقطاع العقاري، وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي مذكرة التفاهم على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير البلديات والإسكان والوفد الوزاري المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز الشراكات السعودية الأمريكية في قطاعات التنمية الحضرية والتشييد والبناء والتمويل والتطوير العقاري، حيث وقع الاتفاقية كل من؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبد الجبار، والمدير العام لبلاك روك بالشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لبلاك روك السعودية يزيد المبارك، بحضور رئيس شركة بلاك روك روبرت كابيتو.

وتهدف المذكرة إلى تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، ما ينعكس على زيادة استقرار سوق التمويل العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي باعتبارهما ممكنين لرؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: “إن الاتفاقية الجديدة مع شركة بلاك روك تأتي ضمن مساعي الشركة لتوسيع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق إعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك من خلال العمل مع الجهات التنظيمية لإنشاء أطر عمل منظمة وقابلة للتطوير، واستحداث فرص استثمارية جذابة في الأوراق المالية المتصلة بإعادة التمويل العقاري”.

وأضاف العبد الجبار أن الاتفاقية تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري بما يتوائم مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل العقاري، بالإضافة إلى دمج المعايير العالمية مع الفرص المحلية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر تطوراً وابتكاراً، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، أكد المدير العام لشركة بلاك روك بالشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لبلاك روك السعودية، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تطوير أسواق رأس المال المتعلقة بالإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة SRC الرائدة في مجال تطوير حلول إعادة التمويل العقاري للبنوك السعودية وشركات التمويل العقاري، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز سوق التمويل العقاري وحلول أسواق رأس المال الأخرى، وذلك بهدف تمكين المستثمرين العالميين من المشاركة في هذه الفئة المتنامية عالية الجودة من الأصول ذات الدخل الثابت.

وأضاف أن شركة بلاك روك تأسست لإدارة الدخل الثابت والتي ترتكز على الرهن العقاري، مع التركيز على الابتكار وحلول العملاء، مبيناً أن أعمال الشركة في المملكة تحظى بنفس النهج الريادي والتفاني، لذا يشرفنا أن نكون جزءا من هذه المبادرة المهمة ضمن رؤية المملكة 2030، متطلعاً إلى الاستمرار في كون “بلاك روك” شريكاً إستراتيجيا لتوسيع أسواق رأس المال.

وتأسست خلال العام الحالي شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمار (BRIM)، التي ستشمل استراتيجيات الاستثمار عبر مجموعة من فئات الأصول للسوق السعودية؛ بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة والتي يديرها فريق استثماري مقره الرياض.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030؛ لتكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الإسكان من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في المملكة سعياً منها لاستمراره واستقراره، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.