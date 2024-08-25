الرياضة سعود عبدالحميد يطير إلى روما غدًا

البلاد- جدة

بات الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، لاعب نادي الهلال، لاعبًا في نادي روما الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن ناديي روما والهلال قد توصلا إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال اللاعب السعودي إلى العاصمة الإيطالية. وأوضح رومانو أن قيمة الصفقة ستبلغ 2.5 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى بعض المكافآت التي قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 3 ملايين يورو. ومن المتوقع أن يسافر سعود عبد الحميد إلى العاصمة الإيطالية، روما، يوم غدٍ الإثنين، لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على العقد بشكل رسمي مع نادي روما. وكان سعود عبد الحميد قد أبدى رغبته في خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي، وهو ما دفعه للضغط على إدارة نادي الهلال؛ من أجل الموافقة على رحيله.