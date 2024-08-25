تطوير أحكام المادة الـ77 من لائحة السوق المالية

البلاد ــ الرياض

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، المتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذه التعديلات بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ وذلك بحذف الفقرة (أ) منها، وإضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة لعملائها يتم من خلالها تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.

وأوضحت التعديلات ضرورة حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

ويأتي اعتماد التعديلات بعد أن نشرت الهيئة في 22 مايو 2024 مشروع “تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.