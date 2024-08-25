تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.. تخريج دفعة جديدة من برنامج «رواد الفعاليات»

جدة – ياسر خليل

احتفى المركز الوطني للفعاليات أمس، بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في برنامج” رواد الفعاليات”؛ تضم 15 مشاركًا من مختلف التخصصات؛ حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الفعاليات.

واشتمل البرنامج على أكثر من 2295 ساعة تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، امتدت على مدار 12 شهرًا، تضمنت إدارة الفعاليات، والابتكار، والتحليل المالي، كما تضمَّن البرنامج أربع وحدات تدريبية شاملة، وزيارة ميدانية إلى واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، ما أتاح الفرصة للمشاركين الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الفعاليات.

كما اشتمل البرنامج على أكثر من 25 ألف ساعة عمل ميدانية، ما ساعد المشاركين في تطبيق المعرفة النظرية في بيئة عمل حقيقية؛ ليعزز من خبراتهم ويطور من مهاراتهم، كما خضع المشاركون لستة تقييمات دورية، ما ساعد في تطويرهم معرفيًا بنسبة تجاوزت 142 %.

ويستهدف البرنامج التدريبي التابع للمركز الوطني للفعاليات، تعزيز الكفاءات الوطنية الشابة، وتجهيزها لتلبية احتياجات القطاع، في حين وصلت نسبة توظيف خريجي البرنامج إلى 100%، ما يعكس نجاح البرنامج في تلبية متطلبات سوق العمل.

وعن رضا المشاركين عن البرنامج، أظهرت النتائج أن نسبة الرضا بلغت 90 %، ما يعكس جودة التدريب والتوجيه، الذي قدمه فريق التدريب على مدار العام، حيث يضم الفريق نخبة من المدربين ذوي الخبرة الواسعة والخلفيات التعليمية المتميزة، من جامعات مرموقة.

يذكر أن برنامج “رواد الفعاليات” يأتي كأحد مبادرات المركز الوطني للفعاليات؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين الطاقات الشابة، وتطوير مهاراتهم، والدخول في سوق العمل، وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.