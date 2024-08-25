بعد تتويجهم بكأس غرب آسيا| وصول نجوم أخضر الطائرة إلى أرض الوطن

الدمام-البلاد
وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة إلى ارض الوطن وبالتحديد مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بعد أن توج بكأس ذهب بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب الثانية تحت 20 عاماً للكرة الطائرة، التي اختتمت بمدينة العين بالامارات.
كان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد يتقدمهم عضوا مجلس الادارة ابراهيم ال ابراهيم، و عبدالمحسن ال عبيد.
واستقبل الابطال بالورود بعد أن شرفوا الوطن بتحقيقهم كأس بطولة غرب اسيا للمرة الثانية على التوالي.
وقدم الأخضر خلال مشواره في البطولة نتائج مميزة استحق على اثرها تحقيق المركز الاول والميداليات الذهبية، بعد ان فاز في جميع مبارياته؛ حيث فاز في الدور التمهيدي على الاردن 3/0 والامارات 3/1 وفلسطين 3/0 ولبنان 3/0، وفي دور ال 8 فاز على سوريا 3/0، وفي النصف النهائي كرر فوزه على لبنان 3/0، وفي النهائي تغلب على الامارات 3/2. وحافظ الاخضر على لقب البطولة بعد ان حقق كأس البطولة الأولى بالقطيف.