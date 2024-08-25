استمرار المنافسات في آخر 3 بطولات من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تفوق لفريق Team Falcons مع ختام دور المجموعات من آخر 3 بطولات لكأس العالم للرياضات الإلكترونية
الرياض – هاني البشر
استمرت المنافسات في مختلف بطولات الأسبوع الثامن والأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية دوليًا، حيث تم اختتام دور المجموعات من بطولتي Rocket League وPUBG Battlegrounds لنحصل على أدوار نهائية حماسية في اليوم الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم الأحد.
وتتنافس الفرق لتحصل على القدر الأكبر من الجوائز المالية لثلاث بطولات، التي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار مقسمة بواقع؛ 2 مليون دولار لبطولة PUBG Battlegrounds و500 ألف دولار لبطولة Rocket League وكذلك 500 ألف دولار لبطولة Rennsport R1. وتم اختتام مرحلة المجموعات وسط حضور جماهيري كبير في مسارح SEF أرينا، حيث حصلت الجماهير على مباريات في قمة الحماس والإثارة.
وشهدت قاعة Qiddiya أرينا بطولة Rocket League، حيث استكملت مواجهات دور المجموعات بالإضافة إلى دور ربع النهائي والتي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات. وضمّن كل من: Team BDS و Gen.G Mobil1 Racing و Team Falcons و G2 Stride مقاعدهم في دور نصف النهائي اليوم.
وانتهى الدور ربع النهائي بتفوق فريق Team BDS على Spacestation بنتيجة 4 مقابل 2، وهزيمة فريق Gen.G لغريمه Team Vitality بنتيجة 4 مقابل صفر، بينما حصد Team Falcons السعودي الفوز على فريق Furia البرازيلي بنتيجة 4 مقابل 0، أما في المباراة الأخيرة، فقد ضمن فريق G2 Stride الفوز على منافسه Chiefs Esports Club بنتيجة 4 مقابل 0 أيضًا.
ويشهد دور نصف النهائي من البطولة مواجهات قوية حيث يتقابل Team Falcons مع G2 Stride، بينما سيلاقي Team BDS فريق Gen.G في المباراة الأخرى ليضمن الفائز من المباراتين مقعدًا له في المباراة النهائية التي تُلعب اليوم أيضاً.
أما في بطولة PUBG Battlegrounds فقد ضمنت 16 من أصل 24 فرقة مقعدًا لها في المبارايات النهائية غدًا، وحصلت الفرق التي نجحت بتجميع أكبر عدد من النقاط على مدار مرحلة المجموعات على مقعد لها في المباريات النهائية، التي تُقام اليوم في stc أرينا لتكون واحدة من آخر البطولات التي تُحسم في اليوم الأخير من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج الفريق السعودي Team Falcons بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.
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