إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

الرياض : البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وأربعة ملايين ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة البلديات والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر أغسطس 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم أغسطس البالغ مليار وأربعة ملايين ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

وقال بن ماضي: “إن الصندوق العقاري حرص على تنوّع الحلول التمويلية؛ بهدف تخفيف العبء التمويلي والتكاليف الأخرى من حيث الإيجار أو تكاليف البناء لتسهيل رحلة مستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء بكل يسر وسهولة، مؤكداً أهمية التزام مستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج أرض وقرض ممن أتموا صرف الدفعات التمويلية تحديث مراحل الإنجاز؛ لضمان استمرارية الدعم السكني.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.