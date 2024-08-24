ريمس الفرنسي يزاحم روما على سعود عبدالحميد

البلاد- جدة
أكد الصحفي الإيطالي الموثوق به فابريزو رومانو؛ الخبير بسوق انتقالات اللاعبين والمدربين، دخول نادي ستاد ريمس الفرنسي، على خط المفاوضات مع نادي الهلال؛ من أجل التعاقد مع الدولي سعود عبدالحميد، قبل نادي روما الإيطالي.
سعود عبدالحميد الذي يرتبط مع الهلال بعقد ينتهي في 30 يونيو المقبل، كان محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بعدما جذب الأنظار إليه بمستواه المميز في الموسم الماضي 2023-2024.
وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يقترب نادي روما من إبرام صفقة لتوقيع سعود عبدالحميد كظهير أيمن جديد من الهلال، تمت الصفقة مقابل 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى الإضافات مع ترتيب التفاصيل النهائية.. تم الانتهاء من كل شيء».