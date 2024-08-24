الرياضة

ريمس الفرنسي يزاحم روما على سعود عبدالحميد

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1446 هـ      24 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق به فابريزو رومانو؛ الخبير بسوق انتقالات اللاعبين والمدربين، دخول نادي ستاد ريمس الفرنسي، على خط المفاوضات مع نادي الهلال؛ من أجل التعاقد مع الدولي سعود عبدالحميد، قبل نادي روما الإيطالي.

سعود عبدالحميد الذي يرتبط مع الهلال بعقد ينتهي في 30 يونيو المقبل، كان محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بعدما جذب الأنظار إليه بمستواه المميز في الموسم الماضي 2023-2024.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يقترب نادي روما من إبرام صفقة لتوقيع سعود عبدالحميد كظهير أيمن جديد من الهلال، تمت الصفقة مقابل 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى الإضافات مع ترتيب التفاصيل النهائية.. تم الانتهاء من كل شيء».

 

وتابع:« كان ريمس الفرنسي يحاول دخول السباق في آخر 48 ساعة. لقد حاول النادي الفرنسي اختطاف الصفقة، لكن روما لا يزال متقدمًا، ويخطط سعود للسفر اللاعب إيطاليا خلال ساعات».


وأضاف الصحفي الإيطالي: «في هذا الوقت من الليل، لا يزال سعود عبدالحميد ينتظر الحصول على الضوء الأخضر للسفر إلى إيطاليا».

واختتم رومانو: «يحتاج نادي روما إلى ترتيب بعض التفاصيل النهائية الحاسمة؛ من أجل إتمام الصفقة مع الهلال، ثم سيسافر الظهير الأيمن؛ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع على عقود انضمامه رسميًا إلى صفوف روما».

وكانت إدارة الهلال قد أرسلت خطابًا رسميًا الجمعة، إلى نظيرتها في روما، يفيد بالموافقة على صفقة التعاقد مع سعود عبدالحميد.

وكان الدولي السعودي البالغ من العمر 25 عامًا، قد تلقى العديد من عروض الاحتراف الأوروبي خلال الفترة الماضية، فقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الفرنسي عن طريق تولوز، وكذلك الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا، قبل أن يدخل روما ضمن المهتمين بالحصول على خدماته.

يشار إلى أن سعود عبدالحميد، الذي انتقل إلى صفوف الهلال في شتاء 2022 قادمًا من فريق الاتحاد، دافع عن الزعيم في 113 مباراة في مختلف المسابقات. سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 هدفًا آخر، وشارك الفريق في حصد 6 ألقاب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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