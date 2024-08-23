محمد حماقي.. وليلة مختلفة في العاصمة الرياض

الرياض – هاني البشر
شهدت الرياض ، مساء أمس الخميس حفلاً غنائيا أحياه الفنان محمد حماقي في محمد عبده أرينا، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA و بتنظيم شركة بنش مارك.
ومنذ اللحظات الأولى للحفل استطاع “حماقي” جذب انتباه الجمهور بحضوره وأدائه المميز، حيث قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت إعجاب،
وتفاعل الجمهور؛ حيث غنى الحضور مع حماقي وشاركوه الأجواء الرائعة التي سادت في الأرجاء، واختار مجموعة من الأغاني من ألبومه الأخير، الذي حقق نجاحاً كبيراً.
في ختام الحفل، وفي المؤتمر الصحفي أعرب حماقي عن شكره الكبير للجمهور الحاضر الذي كان حافزاً له في تقديم ليلة غنائية مختلفة، بالإضافة إلى الأجواء و الفعاليات المتنوعة التي تشهدها الرياض.
يذكر أن هذه الحفلات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الترفيهية، التي تشهدها الرياض بالتزامن مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.